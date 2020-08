Pogba annuncia novità: rinnovo con lo United o addio ai Red Devils? (Di martedì 11 agosto 2020) "Domani occhi aperti". Paul Pogba solleva diversi interrogativi con un tweet che alimenta sogni e paure di varie tifoserie. Il centrocampista francese lascia intendere che a breve ci sarà un annuncio. Si ipotizza un chiarimento definitivo sul suo futuro, vero tarlo dei tifosi del Manchester United in questi ultimi mesi.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/paulPogba/status/1293185504997863425"SOLUZIONIPogba ancora non ha deciso se continuare con i Red Devils, con cui ha il contratto in scadenza nel 2021 o se lasciare Manchester. Sulle sue tracce ci sono il Real Madrid, dove troverebbe il connazionale Zinedine Zidane, e la Juventus, club in cui ha militato tra il 2012 e il 2016. Pogba annuncia novità: rinnovo con lo ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Pogba annuncia novità: rinnovo con lo United o addio ai Red Devils? - - m_dazzi : @J_Mercato @juventusfc @ManUtd @paulpogba Pogba ha postato su twitter un messaggio TOMORROW ?? e tutti hanno interpr… - Collimasoni : RT @Collimasoni: @ottagiann @AzzoJacopo Vediamo cosa fa: prendere Sarri dopo un mese di attesa e vendere Cancelo per fare plusvalenza non s… -

Ultime Notizie dalla rete : Pogba annuncia Pogba Juventus, annuncio sui social e tifosi in delirio: “Domani” BlogLive.it Manchester United, Pogba: domani l’annuncio del rinnovo?

Già da tempo circolavano diverse voci, confermate dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, che vedevano Paul Pogba soddisfatto della sua esperienza al Manchester United e dell’accoglienza caloros ...

Calciomercato Juventus, annuncio criptico di Pogba

Era separato in casa, ora potrebbe arrivare anche la firma sul rinnovo. Paul Pogba è tornato centrale nel progetto del Manchester United. Grazie anche all’arrivo di Bruno Fernandes, il centrocampista ...

Già da tempo circolavano diverse voci, confermate dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, che vedevano Paul Pogba soddisfatto della sua esperienza al Manchester United e dell’accoglienza caloros ...Era separato in casa, ora potrebbe arrivare anche la firma sul rinnovo. Paul Pogba è tornato centrale nel progetto del Manchester United. Grazie anche all’arrivo di Bruno Fernandes, il centrocampista ...