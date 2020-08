Nuoto, il messaggio di Ilaria Cusinato: “non fate come me, comunicate i vostri malesseri. Adesso non odio più il mio corpo” (Di martedì 11 agosto 2020) Il Trofeo Settecolli sarà l’occasione per il ritorno alle gare di Ilaria Cusinato che, dopo aver superato i suoi problemi di bulimia, torna in acqua per dimostrare di essersi messa alle spalle un periodo difficile della propria carriera. La nuotatrice azzurra si cimenterà nei 400 sl, nei 200 farfalla e misti con l’obiettivo di ottenere un buon risultato in vista dei prossimi impegni. Francois Nel/Getty ImagesIntervistata dalla Gazzetta dello Sport, l’atleta italiana ha ammesso: “ho deciso di parlarne perché ormai la bulimia, i vomiti e il malessere sono alle spalle: è stata una presa di coscienza anche per chi magari sta passando Adesso un brutto periodo. Nello sport ci sono tantissime persone che soffrono il mio stesso disturbo alimentare. Mi sento molto meglio, ci sto lavorando ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto messaggio Il messaggio della Pellegrini: "Cara Ilaria Cusinato, ti capisco. Ci sono passata anch’io..." La Gazzetta dello Sport Tania Cagnotto si ritira: "Nuova vita dentro di me, niente Tokyo"

Tania Cagnotto si ritira. La tuffatrice azzurra dice basta e lo comunica con un lungo messaggio via social in cui annuncia la nuova maternità. "Vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se conti ...

La tuffatrice azzurra annuncia su Instagram di chiudere la sua carriera monumentale: ha scelto la famiglia, diventerà mamma per la seconda volta. Niente più gare, né il tentativo di qualificarsi per l ...Tania Cagnotto si ritira. La tuffatrice azzurra dice basta e lo comunica con un lungo messaggio via social in cui annuncia la nuova maternità. "Vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se conti ...