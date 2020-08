No Time To Die: Funko presenta i Pop dedicati a James Bond (Di martedì 11 agosto 2020) No Time To Die, il nuovo film dell'agente 007, ha ora una linea di Funko Pop! e l'azienda ha presentato anche il modello ispirato a Moonraker. No Time to Die ha ora la propria collezione di Funko Pop! che ritrae i protagonisti del venticinquesimo film dedicato alle avventure di James Bond. Le foto condivise online mostrano infatti i personaggi principali, tra cui il villain Safin interpretato da Rami Malek, nella simpatica versione da collezione. La linea di Funko Pop! dedicata a Bond 25 ritrae anche l'agente Nomi (Ashana Lynch), l'agente della CIA Paloma (Ana de Armas) e, ovviamente, l'agente segreto più famoso al mondo. La società, per l'occasione, ha creato anche una versione da collezione di 007 in versione Moonraker: ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? No Time To Die: Funko presenta i Pop dedicati a James Bond - eg_katt : RT @Carlo213Ge: Premio #DementeDellAnno. Dopo la matematica razzista, che perpetua il privilegio bianco ( - Carlo213Ge : Premio #DementeDellAnno. Dopo la matematica razzista, che perpetua il privilegio bianco ( - elentenlock : @wolvie_00 Noi che aspettiamo no time to die ?????????????????????? - WebradioFinance : Ora in onda Billie Eilish - No Time To Die su Webradio Finance -

Ultime Notizie dalla rete : Time Die No Time To Die: Ben Affleck è bandito dalla première del nuovo 007? Best Movie No Time To Die: Funko presenta i Pop dedicati a James Bond

No Time To Die, il nuovo film dell'agente 007, ha ora una linea di Funko Pop! e l'azienda ha presentato anche il modello ispirato a Moonraker. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 11/08/2020 No Time to Die ha ...

James Bond: Sean Connery è il migliore, poi Timothy Dalton e Pierce Brosnan

In base a un sondaggio proposto ai lettori dal settimanale londinese Radio Times, il migliore interprete dell'agente segreto James Bond è Sean Connery, vale a dire l'attore che per primo ne ha vestito ...

No Time To Die, il nuovo film dell'agente 007, ha ora una linea di Funko Pop! e l'azienda ha presentato anche il modello ispirato a Moonraker. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 11/08/2020 No Time to Die ha ...In base a un sondaggio proposto ai lettori dal settimanale londinese Radio Times, il migliore interprete dell'agente segreto James Bond è Sean Connery, vale a dire l'attore che per primo ne ha vestito ...