Lamorgese: “Modifica ai decreti sicurezza pronta. A settembre in Cdm” (Di martedì 11 agosto 2020) La ministra Lamorgese sui decreti sicurezza: “Con la maggioranza un testo condiviso. Aspettiamo l’Anci”. ROMA – A margine di un evento a Santa Severa, in provincia di Roma, la ministra Lamorgese si è soffermata sui decreti sicurezza: “Le modifiche sono pronte – ha assicurato la titolare del Viminale riportata da La Repubblica – spero di poter mandare il testo a Palazzo Chigi prima di Ferragosto anche se per il Consiglio dei ministri se ne parlerà a settembre“. “Con la maggioranza – ha aggiunto – il testo è condiviso …. Adesso aspettiamo il parere dell’Anci per il sistema di accoglienza che viene modificato. Parliamo dei centri di accoglienza che dovranno essere ... Leggi su newsmondo

