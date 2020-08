Javier Ernesto Chevanton, una storia d’amore con il Lecce: dalla gara col braccio rotto al suocero d’eccezione (Di mercoledì 12 agosto 2020) Javier Ernesto Chevanton, nato il 12 agosto 1980, compie oggi 40 anni. Inizia la sua carriera con la maglia del Danubio in patria segnando 53 gol in 62 partite. La sua vita, calcistica e non, è legata indissolubilmente al Lecce. Arriva in Salento nel 2001 e disputa tre ottime stagioni, specialmente la terza nella quale realizza 19 reti. Poi i passaggi al Monaco, al Siviglia, all’Atalanta, poi Lecce, Colon, ancora Lecce, QPR, Liverpool Montevideo e Soccer Dream Parabita, club con il quale torna a giocare nel 2017 dopo aver annunciato il ritiro nel 2015. Nella Terza Categoria segna 16 gol in 3 partite prima di appendere le scarpette al chiodo definitivamente. Con l’Uruguay ha segnato 7 gol in 22 apparizioni. Una storia d’amore quella con il ... Leggi su calcioweb.eu

La gioia di Iaia Forte «I racconti di Ortese per un festival di vero teatro»

