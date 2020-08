James Bond: Sean Connery è il migliore, poi Timothy Dalton e Pierce Brosnan (Di martedì 11 agosto 2020) In base a un sondaggio proposto ai lettori dal settimanale londinese Radio Times, il migliore interprete dell'agente segreto James Bond è Sean Connery , vale a dire l'attore che per primo ne ha ... Leggi su quotidiano

James Bond: Sean Connery è il migliore, poi Timothy Dalton e Pierce Brosnan

In base a un sondaggio proposto ai lettori dal settimanale londinese Radio Times, il migliore interprete dell'agente segreto James Bond è Sean Connery, vale a dire l'attore che per primo ne ha vestito ...

