Europa League, vince lo Shakhtar e vola in semifinale: adesso c’è l’Inter (Di martedì 11 agosto 2020) Spettacolo tra Shakhtar Donetsk e Basilea, con gli ucraini che vincono 4-1 e in semifinale – di Europa League – incontreranno l’Inter che ieri ha vinto contro il Bayer Leverkusen. Moraes e Taison firmano il doppio vantaggio nel primo tempo, poi Patrick (su rigore) e Dodo chiudono il poker prima del gol della bandiera di van Wolfswinkel. Nell’altra semifinale vince il Siviglia 1-0 contro il Wolves grazie al gol di Ocampos e, in semifinale, sfiderà il Manchester United. Foto: profilo twitter Shakhtar L'articolo Europa League, vince lo Shakhtar e vola in semifinale: adesso c’è l’Inter ... Leggi su alfredopedulla

