Europa League, sarà lo Shakhtar Donetsk l’avversaria dell’Inter in semifinale (Di martedì 11 agosto 2020) In semifinale di Europa League sarà Inter-Shakhtar Donetsk Sarà lo Shakhtar Donetsk a contendere all’Inter il passaggio alla finale di Europa League. Gli ucraini hanno vinto il match dei quarti di finale contro il Balisea per 4 a 1. A decidere l’incontro sono le reti di Moraes ad inizio partita, Taison poco dopo sempre su assist di Marlos e Alan Patrick su rigore nella ripresa. Nel finale sigillo sul match di Dodo prima del gol della bandiera di Van Wolfswinkel Il match che garantisce l’accesso alla finalissima è in programma per lunedì 17 agosto alla Düsseldorf Arena di Düsseldorf L'articolo Europa League, ... Leggi su intermagazine

