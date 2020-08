Europa League 2019/2020, semifinali: programma e orari (Di martedì 11 agosto 2020) Tutto pronto per le semifinali di Europa League 2019/2020. Una volta archiviati i quarti di finale, per le migliori quattro squadre della competizione continentale sarà tempo di vivere il penultimo atto prima della finale di Colonia. Le due semifinali sono in programma domenica 16 agosto e lunedì 17 agosto, entrambe alle 21:00 e in gara secca rispettivamente a Colonia e Dusseldorf. Sportface.it vi terrà compagnia con gli approfondimenti, le parole dei protagonisti e le pagelle. Quale sarà il quadro della semifinale di Europa League? Non resta che vivere i quarti. Con la speranza che l’Inter possa continuare a rappresentare l’Italia nella competizione. Domenica 16 agosto Sevilla (ESP) – ... Leggi su sportface

ChelseaFC : ?? Premier League ?? FA Cup ?? Europa League @_Pedro17_ ?? - InvictosSomos : ¡¡MANCHESTER UNITED A SEMIS DE LA UEFA EUROPA LEAGUE!! - Inter : ??? | MATCH REPORT In attesa di conoscere il nostro avversario... siamo in semifinale di #UEL! ?? Il racconto di… - OyovbeG : RT @brfootball: The Europa League semi-finals are set ?? - Ayvee_Nyongz : RT @brfootball: The Europa League semi-finals are set ?? -