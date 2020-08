Esodi estivi, invece di parlare di ‘partenze intelligenti’ prendiamo esempio dai Paesi Bassi (Di martedì 11 agosto 2020) di Maurizio Becchia Il titolo dice tutto: “Esodi estivi, bollino nero il 4 e l’11 agosto. Ma il traffico comincia dal week end”. Sono anni, decenni direi: arriva agosto e vai con le code chilometriche (sempre nei soliti posti , gli imbuti ben noti). Sono sempre decenni che si parla di “partenze intelligenti” purtroppo senza risultati. D’altronde se tutta Italia chiude nello stesso periodo cosa ci si può aspettare? Oltretutto con le disponibilità ridotte che costringono, chi può, a compiere dei mordi e fuggi di una settimana è anche impopolare parlare di partenze intelligenti: posticipare di due/tre giorni la partenza per uno che ha una settimana di vacanza e come invitarlo a stare a casa. Sono invece decenni che i Paesi del nord come ... Leggi su ilfattoquotidiano

Sulla superstrada Milano–Lecco nell'ultimo fine settimana da bollino nero tra sabato e domenica sono transitati 111mila veicoli all'altezza di Suello, almeno 330mila persone: come se tutti gli abitant ...

