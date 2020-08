Entella, Gozzi su Boscaglia: Troveremo la soluzione migliore (Di martedì 11 agosto 2020) Antonio Gozzi Sono parole concilianti quelle del patron dell'Entella Gozzi sul futuro del mister Boscaglia. 'Leggo su giornali e siti di un interessamento del Palermo e posso immaginare che per un siciliano essere chiamato in rosanero rappresenti un grande richiamo. Parlerò con il mister, che in questi due ... Leggi su ligurianotizie

