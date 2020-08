Elden Ring non verrà mostrato alla Gamescom ma forse ai The Game Awards secondo un rumor (Di martedì 11 agosto 2020) Continua l'attesa per sapere nuovi dettagli su Elden Ring, titolo sviluppato da From Software. Creato assieme allo scrittore de Il Trono di Spade, George RR Martin, il gioco di ruolo fantasy era destinato a comparire durante l'evento Xbox Games Showcase. Ciò non è accaduto ma forse durante la Gamescom 2020 ne sapremo di più? A quanto pare no.alla domanda su Twitter su quale gioco ha una maggiore possibilità di apparire alla Gamescom - Bakugan o Elden Ring - Jeff Grubb di VentureBeat ha risposto: "Bakugan". Questa stessa risposta è stata fornita quando gli viene chiesto della comparsa di Elden Ring durante la vetrina ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #EldenRing non presenzierà alla Gamescom? - GamingToday4 : Elden Ring non sarà alla Gamescom, verrà mostrato forse ai Game Awards? - gemin_steven98 : RT @spaziogames: #EldenRing è vicino o lontano? - spaziogames : #EldenRing è vicino o lontano? - MaryEEvee_ : #StateofPlay quello che avevano anticipato hanno mostrato. Lamentarsi perché è mancato God of War o Elden Ring sign… -

Ultime Notizie dalla rete : Elden Ring Elden Ring, quanto manca? Rumor sulla prossima apparizione Spaziogames.it Elden Ring: che fine ha fatto? Novità in arrivo non prima di fine 2020, secondo Jeff Grubb

Dopo aver smentito i rumor sulla presenza di Elden Ring allo show Xbox Series X del 23 luglio scorso, il noto giornalista e insider di Venture Beat, Jeff Grubb, si dice certo del fatto che i vertici d ...

Elden Ring non sarà alla Gamescom, verrà mostrato forse ai Game Awards?

Elden Ring non sarà nemmeno alla Gamescom 2020 secondo Jeff Grubb, che tuttavia introduce l'idea che possa essere mostrato forse ai Game Awards 2020, a fine anno. NOTIZIA di Giorgio Melani — 11/08/202 ...

Dopo aver smentito i rumor sulla presenza di Elden Ring allo show Xbox Series X del 23 luglio scorso, il noto giornalista e insider di Venture Beat, Jeff Grubb, si dice certo del fatto che i vertici d ...Elden Ring non sarà nemmeno alla Gamescom 2020 secondo Jeff Grubb, che tuttavia introduce l'idea che possa essere mostrato forse ai Game Awards 2020, a fine anno. NOTIZIA di Giorgio Melani — 11/08/202 ...