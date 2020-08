Edoardo Vianello e il dramma della figlia Susanna. Perché non ne parla con Diaco (Di martedì 11 agosto 2020) Era ospite di Pierluigi Diaco nella trasmissione "Io e te". Edoardo Vianello e la moglie Elfrida Ismolli hanno raccontato la nascita della loro storia d'amore. Qualche mese fa, però, il cantante ha vissuto la morte della figlia Susanna, scomparsa lo scorso 7 aprile. Pierluigi Diaco non ne ha voluto parlare in trasmissione. Ha detto che un dolore così intenso deve rimanere privato. Chapeau. Leggi su iltempo

