È morto Alberto Bauli, il Re del Pandoro e dolci di Verona (Di martedì 11 agosto 2020) Lutto nel mondo di uno dei prodotti italiani per eccellenza: si è spento all’età di 79 anni Alberto Bauli, il Re del Pandoro di Verona. Secondo quanto riportato, lo storico e celebre patron del marchio di dolci è morto ieri, dopo essere stato per 25 anni a capo dell’azienda fondata dal padre Ruggero. morto Alberto Bauli, tra i leader in Italia per i dolci La Bauli è una delle aziende più riconosciute nel settore dolciario italiano. Dopo l’inarrivabile gigante mondiale Michele Ferrero e i competitor della Melegatti, che negli ultimi anni hanno attraversato una pesante crisi finanziaria, la Bauli si è ... Leggi su thesocialpost

