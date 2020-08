de Roon a France Football: “Posizioni e corsa, per l’Atalanta la fatica è una routine” (Di martedì 11 agosto 2020) Su France Football una lunghissima intervista al centrocampista dell’Atalanta Marten de Roon. Il prossimo avversario del club in Champions sarà il Psg. “E’ davvero fantastico. In questa fase della competizione, vuoi giocare contro grandi squadre e i migliori giocatori del mondo. Certo, è un po ‘strano giocare solo una partita, ma è comunque una grande opportunità quella di giocare contro una squadra grande come il Psg. Per noi giocare una sola partita può essere un vantaggio. Giocare 90 minuti contro una squadra migliore è meno difficile di 180, quindi diventa possibile. È ancora molto difficile, siamo degli outsider, ma faremo del nostro meglio“. Racconta il modo in cui ha vissuto la qualificazione: dopo tre partite del girone di Champions l’Atalanta ... Leggi su ilnapolista

