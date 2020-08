Coronavirus e atti del CTS desecretati: alcune considerazioni importanti... (Di martedì 11 agosto 2020) In questa puntata della trasmissione MediaticaMente, la giornalista d'inchiesta Emilia Urso Anfuso, direttore responsabile del quotidiano nazionale www.gliscomunicati.it parla dei documenti del Comitato Tecnico Scientifico posti sotto Segreto di Stato dal Governo Conte bis e desecretati solo grazie all'intervento della Fondazione Einaudi e di un pool di avvocati Questi documenti non sono però tutti quelli realizzati dal CtS: ne mancano diversi, ma in uno di quelli resi pubblici (...) - Tribuna Libera / Segreto di stato, Coronavirus Leggi su feedproxy.google

Rinaldi_euro : Conte si arrende: via il segreto di Stato dai documenti sul Coronavirus – Il Tempo - matteosalvinimi : ??PROTESTA DELLA LEGA OGGI IN SENATO Atti secretati dal governo sul Coronavirus, che cosa c'è da nascondere? Il Par… - LegaSalvini : ?? LIVE DAL SENATO, LA LEGA PROTESTA CONTRO LA SECRETAZIONE DEGLI ATTI SUL CORONAVIRUS DECISA DA CONTE: “COSA NASCON… - zazoomblog : Coronavirus e atti del CTS desecretati: alcune considerazioni importanti... - #Coronavirus #desecretati: #alcune - zazoomblog : Coronavirus e atti del CTS desecretati: alcune considerazioni importanti... - #Coronavirus #desecretati: #alcune -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus atti Covid, familiari vittime anziani: "Atti secretati" BolognaToday Il centrodestra bitontino: "Nacci & Febbrile: un posto al sole col favore delle tenebre?"

Dalle sezioni bitontine di Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Forza Italia, L’altra Italia riceviamo e pubblichiamo. Per comprendere la natura del rapporto tra l’assessore al Bilancio dott. NACC ...

Coronavirus, rimborsi alle cliniche private in Campania. Ciarambino: “Sprecati 20 milioni di euro”

C'è una inchiesta della Corte dei Conti ancora in corso sui rimborsi delle Asl campane alle cliniche private della regione per prestazioni mai avvenute e posti letto mai occupati, in ambito del contra ...

Dalle sezioni bitontine di Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Forza Italia, L’altra Italia riceviamo e pubblichiamo. Per comprendere la natura del rapporto tra l’assessore al Bilancio dott. NACC ...C'è una inchiesta della Corte dei Conti ancora in corso sui rimborsi delle Asl campane alle cliniche private della regione per prestazioni mai avvenute e posti letto mai occupati, in ambito del contra ...