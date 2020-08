Carta di credito senza PIN dal 2021, come funziona (Di martedì 11 agosto 2020) Con l’arrivo del 2021 ci saranno interessanti novità per quanto riguarda le modalità di pagamento. Si sa che con il passare degli anni l’utilizzo del contante sta letteralmente scomparendo, e questo per svariati motivi, sicurezza, tracciabilità, igiene ecc. Da Gennaio 2021 nel nostro Paese sarà possibile effettuare pagamenti inferiori a 50 euro mediante carte di credito e bancomat senza l’utilizzo del Pin. Lo scopo è quello di incentivare l’utilizzo degli strumenti elettronici, ma attenzione le insidie sono dietro l’angolo. Pagamenti senza inserire il codice Pin Alcune vote inserire il codice Pin della propria Carta è una sorta di “scocciatura” che frena il desiderio di comprare qualche cosa. Dare ... Leggi su quotidianpost

