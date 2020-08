Bottigliate sugli occhi a turista. Furia del clandestino in strada (Di martedì 11 agosto 2020) Maurizio Zoppi  Il grave "errore" dietro all'aggressioneEnnesima aggressione da parte di un clandestino a Catania per una tentata rapina. Il gambiano irregolare ha sferrato al volto del giovane turista numerosi colpi di bottilia causando una profonda ferita. Panico nel quartiere San Berillo. Una vacanza finita in tragedia per un turista di Torino in visita a Catania. Un migrante gli ha sferrato diversi colpi di bottiglia colpendolo violentemente al viso. Numerosi i punti di sutura ed una prognosi di 15 giorni è il risultato di una triste trasferta per il giovane turista. Il fatto è avvenuto domenica 9 agosto. Il malcapitato stava visitando la città con un suo amico, quando era stato avvicinando da un uomo di colore il quale aveva cominciato a pedinarli. Dopo essersi ... Leggi su ilgiornale

1971_mirka : RT @giuseppetp55: Lui il Felpa,è ritornato al”Papetee”,dopo la batosta del Senato su #OpenArms e precisamente un anno fa,in quello stesso l… - sermezane : RT @giuseppetp55: Lui il Felpa,è ritornato al”Papetee”,dopo la batosta del Senato su #OpenArms e precisamente un anno fa,in quello stesso l… - Amaro57024721 : RT @giuseppetp55: Lui il Felpa,è ritornato al”Papetee”,dopo la batosta del Senato su #OpenArms e precisamente un anno fa,in quello stesso l… - lucia25968868 : RT @giuseppetp55: Lui il Felpa,è ritornato al”Papetee”,dopo la batosta del Senato su #OpenArms e precisamente un anno fa,in quello stesso l… - GaetanoBellino : RT @giuseppetp55: Lui il Felpa,è ritornato al”Papetee”,dopo la batosta del Senato su #OpenArms e precisamente un anno fa,in quello stesso l… -

Ultime Notizie dalla rete : Bottigliate sugli Bottigliate sugli occhi a turista. Furia del clandestino in strada il Giornale Clandestino libero di aggredire: bottigliate sugli occhi in strada

Da nord a sud, le cronache raccontano ogni giorno di gravi episodi di violenza compiuti da parte di cittadini irregolari sul territorio italiano. Uno degli ultimi in ordine di tempo è avvenuto a Catan ...

Folla, scontri a bottigliate e alcol allarme movida selvaggia a Gallipoli

Sanguinosi duelli rusticani tra turisti sulla pubblica via, ragazzi assiepati in discoteca, una ventenne con vuoti di memoria che sospetta di avere subito uno stupro, occupazioni selvagge di spazi pub ...

Da nord a sud, le cronache raccontano ogni giorno di gravi episodi di violenza compiuti da parte di cittadini irregolari sul territorio italiano. Uno degli ultimi in ordine di tempo è avvenuto a Catan ...Sanguinosi duelli rusticani tra turisti sulla pubblica via, ragazzi assiepati in discoteca, una ventenne con vuoti di memoria che sospetta di avere subito uno stupro, occupazioni selvagge di spazi pub ...