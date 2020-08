Bonus ai deputati, così Casini spiega il mestiere a Fico (Di martedì 11 agosto 2020) Pieferdinando Casini sbotta sui Bonus Covid ai parlamentari e sulla lista dei nomi. I nomi vanno fatti e subito. Insomma, senza nominarlo, spiega il mestiere al presidente della Camera Roberto Fico. "I patrimoni e i redditi dei parlamentari sono pubblici - spiega Casini - A una precisa richiesta della Presidenza della Camera, l'Inps non può opporre dei silenzi. È un minimo atto di rispetto verso i cittadini italiani". I patrimoni e i redditi dei parlamentari sono pubblici. A una precisa richiesta della Presidenza della Camera, l'Inps non può opporre dei silenzi. È un minimo atto di rispetto verso i cittadini italiani.#Bonus600euro pic.twitter.com/QYJ4SKwcWd — ... Leggi su iltempo

