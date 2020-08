Bimbo mai stato con la madre? Cosa svelano le videocamere (Di martedì 11 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Gli inquirenti provano a ricostruire gli spostamenti di Viviana. E le telecamere in autostrada svelano un retroscena Sono trascorsi 8 giorni da quando sono iniziate le ricerche di Gioele, il figlio di Viviana Parisi, la mamma Vj ritrovata senza vita nei boschi di Caronia, ma del Bimbo ancora nessuna notizia. Tante le ipotesi vagliate dagli inquirenti circa la misteriosa scomparsa del piccolo, dal matricidio all'inverosimile sequestro da parte di un sconosciuto: tutte formulazioni attendibili ma prive, ad oggi, di riscontro effettuale. Si procede per tentativi, sulla base delle testimonianze riferite da parte di astanti occasionali e attraverso lo scandaglio dei pochi, pochissimi frammenti video delle telecamere di sorveglianza sulla A20 Messina-Palermo. E se col passare delle ore, la speranza di ritrovare Gioele sano e salvo ... Leggi su ilgiornale

gcsolaroli : RT @SpiderMeg_: Io mi ricorderò per sempre all'asilo che il bimbo con mamma inglese era OMG! BILINGUISMO! CHE RISORSA INCREDIBILE! Invece l… - PieroSerra : @GiuseppeScotti7 @Edoardo75917386 @EdoardoMecca1 Mentre insultare a prescindere è juventinita'? Cmq scusa se ti ho… - camyllola : RT @SpiderMeg_: Io mi ricorderò per sempre all'asilo che il bimbo con mamma inglese era OMG! BILINGUISMO! CHE RISORSA INCREDIBILE! Invece l… - staseranonesco : RT @SpiderMeg_: Io mi ricorderò per sempre all'asilo che il bimbo con mamma inglese era OMG! BILINGUISMO! CHE RISORSA INCREDIBILE! Invece l… - _IL_DIGA_ : RT @SpiderMeg_: Io mi ricorderò per sempre all'asilo che il bimbo con mamma inglese era OMG! BILINGUISMO! CHE RISORSA INCREDIBILE! Invece l… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo mai Covid, a scuola trasmissione tra bimbi minima. Lo studio: «Mai insegnanti contagiati» Il Messaggero "Viviana non avrebbe mai abbandonato Gioele, non può avergli fatto del male"

"Viviana non avrebbe mai abbandonato Gioele, lo amava. Non credo che possa avergli fatto del male. Non lo avrebbe mai ucciso". A parlare con gli inquirenti è Mariella Mondello, la cognata di Viviana P ...

La cognata di Viviana: "Non avrebbe mai fatto del male a Gioele"

Domani l'autopsia sul corpo della donna trovata morta dopo essere scomparsa da giorni con il figlio di 4 anni Mentre continuano senza sosta le ricerche del piccolo Gioele - il bimbo di quattro anni sc ...

"Viviana non avrebbe mai abbandonato Gioele, lo amava. Non credo che possa avergli fatto del male. Non lo avrebbe mai ucciso". A parlare con gli inquirenti è Mariella Mondello, la cognata di Viviana P ...Domani l'autopsia sul corpo della donna trovata morta dopo essere scomparsa da giorni con il figlio di 4 anni Mentre continuano senza sosta le ricerche del piccolo Gioele - il bimbo di quattro anni sc ...