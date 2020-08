Accuse di brogli al congresso dei Giovani Pd: in due si proclamano vincitori. L’ira degli iscritti: “Siamo morti” (Di martedì 11 agosto 2020) L’organizzazione Giovanile del PD ha eletto il nuovo segretario nazionale, forse. Perché in realtà, a ventiquattr’ore dalla chiusura del congresso dei Giovani Democratici, tutti e due i candidati in corsa – Caterina Cerroni e Raffaele Marras – si intestano la vittoria mentre la Commissione di Garanzia cerca di stabilire se sia il caso di invalidare l’esito delle votazioni, “alla luce di denunce di irregolarità, violazioni e Accuse di ingerenze, segnalate da entrambe le mozioni”. Questo congresso, a detta di tutti, avrebbe dovuto aprire una nuova fase, segnare in qualche modo un sostanziale punto di svolta. E invece, si lamentano gli iscritti, “questa è la dimostrazione che ormai la Giovanile ... Leggi su tpi

samuele26572 : RT @fattoquotidiano: È guerra aperta tra i Giovani democratici: accuse di brogli, “compravendite” e “intimidazioni” e un congresso chiuso n… - sologiuma : RT @fattoquotidiano: È guerra aperta tra i Giovani democratici: accuse di brogli, “compravendite” e “intimidazioni” e un congresso chiuso n… - patriziarutigl1 : RT @fattoquotidiano: È guerra aperta tra i Giovani democratici: accuse di brogli, “compravendite” e “intimidazioni” e un congresso chiuso n… - fattoquotidiano : È guerra aperta tra i Giovani democratici: accuse di brogli, “compravendite” e “intimidazioni” e un congresso chius… - Volaniglio : @Luciana12827144 @fattoquotidiano porcodio... ma almeno informati!!! tutti gli avversari dell'opposizione sono stat… -