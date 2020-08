Vip: Recensione, Trama, Cast (Di lunedì 10 agosto 2020) Nel 2008 è uscito nei Cinema il film comico Vip, diretto dal Regista Carlo Vanzina, una pellicola con un Cast ricco di attori già conosciuti. I fratelli Enrico e Carlo Vanzina per essere precisi hanno collaborato per la stesura del soggetto. Un gruppo di vip viene invitata ad un party esclusivo, in quella festa ne succederanno di tutti i colori. Leggi anche: Un’Estate ai Caraibi: la Recensione, la Trama, e il Cast Vip: Film Questo film punta l’obbiettivo sui cosiddetti Very Important Person, che a volte trattano la gente normale come cose e non come persone. Le persone normali invece farebbero di tutto pur di diventare Vip, è da questi elementi che nasce la pelliccola. Ogni bugia è utile per farsi credere quello che non si è, e per costruirsi una ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Vip Recensione Onward – La recensione IGN Italia Surf’s Up 2 – Uniti per vincere

Patrizia De Blanck, per nostra fortuna, non sa tenere i segreti. La futura concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro ...

Le sorelle dello sposo

Patrizia De Blanck, per nostra fortuna, non sa tenere i segreti. La futura concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro ...

Patrizia De Blanck, per nostra fortuna, non sa tenere i segreti. La futura concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro ...Patrizia De Blanck, per nostra fortuna, non sa tenere i segreti. La futura concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro ...