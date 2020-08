VIDEO | Autobus dell’Atac in fiamme a Roma (Di lunedì 10 agosto 2020) ROMA – Un autobus della linea 19 dell’Atac e’ andato in fiamme poco fa in viale Regina Margherita, all’incrocio con via Nomentana, a Roma. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio che ha completamente distrutto la vettura. Il rogo ha intaccato anche alcuni fili che servono ad alimentare i tram su viale Regina Margherita (il mezzo e’ proprio una navetta sostitutiva della linea tramviaria). Uno di questi fili e’ rimasto appeso sopra una delle vetture dei Vigili del Fuoco mentre un altro si trova a terra, di fronte all’autobus. Chiuso il traffico su viale Regina Margherita in direzione Regina Elena. Sul posti presenti anche i Carabinieri. Leggi su dire

gaymer90kh : RT @gugulamano: Questo autobus ?? è molto vivace. - neXtquotidiano : Il bus #ATAC a fuoco a Viale Regina Margherita - dreamglw : l'autobus di ritorno quando tornavo da riccione - francesco_bigno : Milano, piove anche dentro l'autobus Atm: il video postato in rete da un passeggero - btsnewsita : ?? Autobus che circola in alcuni quartieri di Seoul per celebrare i 2o anniversario di Epiphany!! #????_????_2??… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Autobus Milano, piove anche dentro l'autobus Atm: il video postato in rete da un passeggero MilanoToday.it Il bus ATAC a fuoco a Viale Regina Margherita

Un altro autobus dell’ATAC a fuoco: si tratta di una vettura della linea 19 dell’Atac che è andata in fiamme poco fa in viale Regina Margherita, all’incrocio con via Nomentana, a Roma. L’incendio ha c ...

Roma, un altro bus Atac in fiamme: paura a viale Regina Margherita

Un altro autobus Atac in fiamme a Roma. Succede a viale Regina Margherita. Lo scrive su Twitter, postando il video, un utente. Il fuoco sembra essersi sviluppato dal vano motore. Roma, in Atac «scarsa ...

Un altro autobus dell’ATAC a fuoco: si tratta di una vettura della linea 19 dell’Atac che è andata in fiamme poco fa in viale Regina Margherita, all’incrocio con via Nomentana, a Roma. L’incendio ha c ...Un altro autobus Atac in fiamme a Roma. Succede a viale Regina Margherita. Lo scrive su Twitter, postando il video, un utente. Il fuoco sembra essersi sviluppato dal vano motore. Roma, in Atac «scarsa ...