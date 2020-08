Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 20:30 (Di lunedì 10 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2020 ORE 20.15 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZONE GINA PANDOLFO IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RISOLTO INFATTI, L’INCIDENTE IN COMPLANARE TRA TOR CERVARA E TOGLIATTI, VERSO LA TANGENZIALE EST, LA CIRCOLazioNE E’ SCORREVOLE RALLENTMENTI INTERESSANO SOLO IL LITORALE, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA E LA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI TOR SAN LORENZO, IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI VENIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA PROSEGUIRANNO FINO AL 23 AGOSTO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA NELLA STAZIONE DI EUR FERMI LA CIRCOLazioNE E’ ... Leggi su romadailynews

mario_riberi : @TwiTwiDany @virginiaraggi La viabilità, i trasporti (vedi Atac), l’ambiente Roma ridotta a sporcizia e sciatteria… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 20:30: VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2020 ORE 20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #10-08-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog