Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 16:30 (Di lunedì 10 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZONE GINA PANDOLFO DISAGI PER DUE INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA IL PRIMO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, CAUSA RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E PISANA IL SECONDO INTERESSA LA PONTINA, PROVOCA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, IL TRAFFICO E’ DEVIATO SULLA COMPANARE, IN DIREZIONE Roma CODE PER CURIOSI, NEL SENSO OPPOSTO DAL RACCORDO A SPINACETO, VERSO LATINA MENTRE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI INTERESSANO LA VIA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA PROSEGUIRANNO FINO AL 23 AGOSTO I LAVORI DI RINNOVO ... Leggi su romadailynews

