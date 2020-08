Vendita Genoa Preziosi nega un'offerta di acquisto per il club (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Presidente ha inoltre così approfondito alla Gazzetta dello Sport : ' Queste sono barzellette da bar, non sono offerte serie. Che significa farsi carico dei debiti e poi magari investire più ... Leggi su europacalcio

IlMontanari : @Alebulk Never ending story. Da anni il Genoa è o sarebbe in vendita e poi mai nessuno lo compra - IlMontanari : @Alebulk Quella della vendita del Genoa è una never ending story come la cessione della Samp. - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ?? Offerta di acquisto per il #Genoa ?? #Radrizzani insieme ad una cordata italiana pronta a chiudere ?? Ecco la situazione… - IlMontanari : Nell'ennesimo processo di vendita del #Genoa di #preziosi spunta anche Andrea Raddrizzani, patron del #LeedsUnited… - BombeDiVlad : ?? Offerta di acquisto per il #Genoa ?? #Radrizzani insieme ad una cordata italiana pronta a chiudere ?? Ecco la sit… -