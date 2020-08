Trovato il corpo di una ragazzina morta | recuperato da un fiume (Di lunedì 10 agosto 2020) Una 12enne fa perdere le sue tracce, dopo ore di ricerche la tragica scoperta con la ragazzina morta. Ed un altro bambino manca all’appello. Il corpo di una ragazzina morta è stato Trovato in un fiume in Scozia, dopo una operazione di recupero durata tre ore. Impegnate polizia ed altri soccorritori, tra vigili del fuoco … L'articolo Trovato il corpo di una ragazzina morta recuperato da un fiume è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

