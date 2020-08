Traffico Roma del 10-08-2020 ore 08:30 (Di lunedì 10 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati Studio Stefano Baiocchi non molte le novità non molto anche il Traffico registrato al momento sul Raccordo Anulare e consolari restano disagi Tuttavia sulla Pontina penalizzata da un incidente incidente che sta provocando code da via di Decima a Spinaceto ricordiamo i lavori lungo l’autostrada A24 Roma-l’aquila-teramo che resta parzialmente chiusa in direzione Roma a partire dalle maestre per cui tutto il Traffico deviato sulla complanare sino allo svincolo di Viale Palmiro Togliatti dove c’è l’uscita obbligatoria di conseguenza si sono formate code dal raccordo all’uscita di Viale Palmiro Togliatti era chiuso anche il tratto iniziale dell’autostrada tra il bivio con la tangenziale est e via Filippo ... Leggi su romadailynews

astralmobilita : ??? #SS148 #Pontina #incidente rimosso traffico scorrevole, in direzione #Roma @WazeLazio @Emergenza24 @News_24it… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-08-2020 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - bettadigiulio : RT @LuceverdeRoma: #Roma #traffico - Via Pontina code tra Tor De Cenci e Via di Vallerano > centro città #Luceverde #Lazio - viabilitasdp : 8:21 #A24 Lavori tra Vicovaro-Mandela e Roma est fino alle 18:00 del 10/08/2020 - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Pontina code tra Tor De Cenci e Via di Vallerano > centro città #Luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 09-08-2020 ore 19:30 RomaDailyNews Traffico in autostrada, lunedì 10 agosto: 6 km di coda sulla A22

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 10 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Tempo stabile e cieli soleggiati quasi ovunque, ad eccezione ...

Roma e l'incendio sull'Olimpica, rogo con 10 focolai: «Azione di natura dolosa»

Dieci focolai e un pericolosissimo perimetro di fiamme che con grande fatica i pompieri sono riusciti a spegnere del tutto soltanto nella notte mentre ieri sera gli interventi sono stati estesi ad Apr ...

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 10 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Tempo stabile e cieli soleggiati quasi ovunque, ad eccezione ...Dieci focolai e un pericolosissimo perimetro di fiamme che con grande fatica i pompieri sono riusciti a spegnere del tutto soltanto nella notte mentre ieri sera gli interventi sono stati estesi ad Apr ...