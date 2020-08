Tendenze Autunno-inverno 2020/21: paillettes all over (Di lunedì 10 agosto 2020) Potrebbe sembrare uno di quei vecchi trucchetti che funzionano sempre: ricopriti di paillettes e sarai la più ammirata della festa. Vero, ma non verissimo. Perché le luminose paillettes offrono alle donne, questa volta, la loro faccia più understate. Chic, ma non choc. Jessica Rabbit. Leggi su vanityfair

Abiti dalle linee semplici, quasi minimal, interamente ricoperti di scintillanti paillettes. Un lusso understate che non vuole urlare, ma solo sussurrare (le parole: hey, guardami!) Potrebbe sembrare ...

La produzione di pesche italiane non va affatto bene

Il consumo di pesche e nettarine è concentrato nei mesi estivi ma, nonostante ciò, si posizionano dopo mele e banane negli acquisti annui di frutta tanto che ne rappresentano il 12%. Per la raccolta 2 ...

