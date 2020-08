Tarvisio: Simone Cristicchi (11 agosto) e Mario Venuti (12 agosto) in concerto (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo il successo dei concerti ai Laghi di Fusine e a Sella Neva, sull’Altopiano del Montasio e sul Monte Canin (Rifugio Gilberti), il No Borders Music Festival ritorna a Tarvisio in piazza Unità, una delle sedi tradizionali del festival, che ospiterà Simone Cristicchi e Mario Venuti, due voci storiche della musica italiana per gli ultimi due appuntamenti di questa indimenticabile 25° edizione. I biglietti per gli ultimi due concerti (prezzo simbolico di 5 euro più diritti di prevendita) sono ancora in vendita online su Ticketone.it. Tutte le info sono consultabili sul sito www.nobordersmusicfestival.com Cantautore, attore, scrittore e conduttore radiofonico, Simone Cristicchi si esibirà alle ore 21:15 ... Leggi su udine20

zazoomblog : Tarvisio: Simone Cristicchi (11 agosto) e Mario Venuti (12 agosto) in concerto - #Tarvisio: #Simone #Cristicchi -

Ultime Notizie dalla rete : Tarvisio Simone Tarvisio: Simone Cristicchi (11 agosto) e Mario Venuti (12 agosto) in concerto Udine20 Monte Cucco, c’è Brunori Sas a Pian di Spilli

Suoni Controvento propone oggi il “Concertino Acustico“ del popolare cantautore. Misteri da risolvere nell’escape room .

Cristicchi e Mario Venuti chiudono a Tarvisio il festival “No Borders”

TARVISIO No Borders Musi Festival riporta la musica in centro a Tarvisio, in piazza Unità. Due protagonisti chiuderanno la 25° edizione: Simone Cristicchi l’11 agosto e Mario Venuti il 12 agosto, alle ...

Suoni Controvento propone oggi il “Concertino Acustico“ del popolare cantautore. Misteri da risolvere nell’escape room .TARVISIO No Borders Musi Festival riporta la musica in centro a Tarvisio, in piazza Unità. Due protagonisti chiuderanno la 25° edizione: Simone Cristicchi l’11 agosto e Mario Venuti il 12 agosto, alle ...