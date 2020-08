Soleil Stasi: flirt con l’ex fidanzato di Ivana Mrazova (Di lunedì 10 agosto 2020) La nuova fiamma di Soleil è l’ex della fidanzata del suo ex. Non avete capito? Non vi preoccupate, ci pensiamo noi a fare un pò di chiarezza su questa storia che sembra proprio la trama di una soap opera! Soleil Sorge è stata beccata con Alessandro Allevato. L’ennesimo flirt dell’estate, certo, se non fosse che il ragazzo è l’ex fidanzato di Ivana Mrazova che, ironia della sorte, attualmenteArticolo completo: Soleil Stasi: flirt con l’ex fidanzato di Ivana Mrazova dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

