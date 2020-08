Sambenedettese, Maxi Lopez non vede l’ora: «Voglio esultare sotto la Nord» (Di lunedì 10 agosto 2020) Le prime parole di Maxi Lopez nelle vesti di nuovo calciatore della Sambenedettese: il video pubblicato su Instagram dal club Maxi Lopez si è presentato ufficialmente nelle vesti di nuovo calciatore della Sambenedettese, club che milita in Serie C. L’ex attaccante della Sampdoria ha rivolto un messaggio ai tifosi attraverso Instagram. «Non vedo l’ora di esultare sotto la curva Nord. Voi siete pronti? Ci vediamo prestissimo a San Benedetto, un grosso abbraccio a tutti da parte di Maxi Lopez». View this post on Instagram #MaxiSamba A post shared by Sambenedettese Calcio ... Leggi su calcionews24

