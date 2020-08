Roma, Massimo Giletti sotto scorta a causa delle minacce del boss Filippo Graviano (Di lunedì 10 agosto 2020) Massimo Giletti, giornalista e conduttore tv, vive sotto scorta dei Carabinieri da un paio di settimane. L’assegnazione da parte della Prefettura di Roma risalirebbe a fine luglio. La notizia è stata inizialmente pubblicata dal sito Antimafia Duemila e poi confermata dallo stesso conduttore di Non è l’Arena su La7, al sito del Corriere della Sera. «Sono molto dispiaciuto e non posso dire molto. È obbligatorio, non posso sottrarmi», dice Giletti. La ragione risiederebbe nelle ultime puntate del suo programma, sulla questione Nino Di Matteo, e in particolare nelle minacce rivolte al giornalista dal boss Filippo Graviano, intercettato in carcere, dopo l’uscita dalla ... Leggi su open.online

rtl1025 : ?? È stata assegnata a fine luglio, secondo quanto si apprende, la scorta a Massimo #Giletti. La tutela al giornalis… - SkyTG24 : Massimo Giletti sotto scorta dopo le minacce del boss Graviano - OperaRoma : Ancora due recite per 'Il barbiere di Siviglia' in forma di concerto al Circo Massimo, martedì 11 e giovedì 13 agos… - AssiElena : RT @rtl1025: ?? È stata assegnata a fine luglio, secondo quanto si apprende, la scorta a Massimo #Giletti. La tutela al giornalista è stata… - OperaRoma : RT @cosmoman68: @OperaRoma al Circo Massimo trionfa e guarda al futuro - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Massimo L'Opera Roma al Circo Massimo trionfa e guarda al futuro - Ultima Ora Agenzia ANSA Taglio parlamentari, accolgo l'appello. I tre motivi perché voto no

a cura di Emanuele Rossi (Pisa University Press, 2020), che presenteremo in un webinar in programma il prossimo 15 settembre presso il Dipartimento di Scienze dell’Università di Roma Tre ... Paesi ...

Vino: prima volta in 30 anni cala l'export,-4% da crisi Covid

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Trend in diminuzione del 4% nel 2020 per le vendite di vino italiano nel mondo che fanno registrare "una storica inversione di tendenza che non ha precedenti negli ultimi 30 an ...

a cura di Emanuele Rossi (Pisa University Press, 2020), che presenteremo in un webinar in programma il prossimo 15 settembre presso il Dipartimento di Scienze dell’Università di Roma Tre ... Paesi ...(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Trend in diminuzione del 4% nel 2020 per le vendite di vino italiano nel mondo che fanno registrare "una storica inversione di tendenza che non ha precedenti negli ultimi 30 an ...