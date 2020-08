Precipita nel burrone con la moto: centauro bresciano finisce in ospedale (Di lunedì 10 agosto 2020) Avrebbe fatto tutto da solo il centauro bresciano di 51 anni che lunedì pomeriggio è finito fuori strada in sella alla sua moto, Precipitando per diversi metri nel pianoro sottostante la strada nota ... Leggi su bresciatoday

Ultime Notizie dalla rete : Precipita nel Precipita nel ghiaione per un centinaio di metri, recuperato dall'elicottero TrentoToday Bielorussia, vince Lukashenko ma scoppia la rivolta: un morto e 3.000 fermati. Berlino: non rispettati standard democratici

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko avrebbe ottenuto il 79,7% dei voti alle presidenziali di oggi: è quanto emerge dal un exit poll condotto su richiesta della tv Mir. Lo riporta la Tass. Un ...

Doppia frana in Val di Genova. 90 persone bloccate

Vasta frana nel pomeriggio in val di Genova dove 90 persone sono rimaste bloccate. Nessuno è ferito. Il grande ammasso di sassi detriti e fango è precipitato sulla strada causando la deviazione del fi ...

