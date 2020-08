Pirlo Juventus, svelato il nuovo modulo: i probabili undici (Di lunedì 10 agosto 2020) Pirlo Juventus – C’è molta curiosità tra i tifosi dopo l’arrivo dell’ex centrocampista sulla panchina bianconera per quanto concerne il modulo che sarà utilizzato in campo. Durante una diretta Instagram, tenutasi nel periodo del lockdown, con Fabio Cannavaro è stata confermata la preferenza per un 4-3-3 che può trasformarsi in 4-3-1-2 0 4-2-3-1. Juventus: le idee di Pirlo Gli interpreti potrebbero essere già in rosa ma, sicuramente, ci cercherà di tenere sempre il pallino del gioco anche grazie all’arrivo di Arthur. In mediana sarà riconfermato Bentancur, il quale può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, mentre il brasiliano sarà provato sia da mediano che da mezzala. Leggi anche:Esonero Sarri, ... Leggi su juvedipendenza

Pirlo_official : Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc. Pronto per questa fantastica opportunità!… - juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - romeoagresti : ?? Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal - PinoSa54 : RT @gloriapoch72: Domande dei giornalisti Sky agli allenatori di tutte le squadre appena incontreranno la Juventus .... ' Provi una emozion… - grahzee : @Pirlo_official @juventusfc Sono Milanista e la Juventus mi e' sempre stata un po' antipatica ( specialmente nei te… -