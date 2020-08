Napoli, c’è l’intesa per il rinnovo di Gattuso: i dettagli e le richieste del tecnico (Di lunedì 10 agosto 2020) C’è l’accordo per il rinnovo di Gattuso con il Napoli. E’ quanto riporta ‘Sportitalia’ in un tweet. L’incontro decisivo è andato in scena a Capri, dove l’allenatore si è ritrovato insieme al presidente Aurelio De Laurentiis per discutere dei dettagli. Sempre secondo ‘Sportitalia’, in settimana arriverà la firma fino al 2023 su un contratto da 1,6 milioni di euro a stagione più bonus. Gattuso, inoltre, avrebbe richiesto quattro rinforzi dal mercato estivo.L'articolo Napoli, c’è l’intesa per il rinnovo di Gattuso: i dettagli e le richieste del tecnico CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

