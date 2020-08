MotoGp – Marquez ancora out per infortunio: Bradl in sella alla Honda per i due Gp in Austria (Di lunedì 10 agosto 2020) Marc Marquez dà forfait per le prossime due gare. Il pilota spagnolo, alle prese con la riabilitazione successiva alla seconda operazione all’omero, dovuta alla rottura della placca installatagli dopo l’infortunio patito nella prima gara stagionale, non sarà presente nel Gp d’Austria del 16 agosto e in quello della Stiria del 23 agosto. La notizia lanciata da Mundo Deportivo trova conferma nelle parole di Stefan Bradl, sostituto del campione del mondo a Brno, che sui social ha di fatto annunciato la sua presenza in Austria: “dopo un fine settimana intenso e impegnativo ho fatto il mio primo Gp del 2020. E’ bello fare un’altra gara già questo fine settimana per cercare di migliorare. ... Leggi su sportfair

