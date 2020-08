Mercato Juventus, Matuidi lascia Torino: visite mediche in corso! (Di lunedì 10 agosto 2020) Mercato Juventus – Andrea Pirlo avrebbe già presentato la lista che contiene i nomi ritenuti poco congeniali al suo progetto tecnico. I dirigenti, Paratici e Cherubini, sono chiamati a risolvere i contratti dei calciatori in uscita. Blaise Matuidi, secondo Sportmediaset, è vicinissimo all’approdo in MLS League, precisamente alla corte dell’‘Inter Miami. dove tra i proprietari figura anche David Beckham. L’ex Psg lascerà la Continassa con un anno di anticipo dopo il rinnovo contrattuale. Secondo le ultime indiscrezioni il giocatore starebbe già sostenendo le visite mediche. Mercato Juventus: la lista dei partenti Oltre al francese, verrà ceduto Sami Khedira, oramai limitato dai troppi problemi fisici, ... Leggi su juvedipendenza

