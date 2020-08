L’Inter domina, poi spreca e soffre: 2-1 al Leverkusen, è semifinale di Europa League (Di lunedì 10 agosto 2020) L’Inter conquista il pass per la semifinale di Europa League. Al termine di una partita dominata e controllata per larghi tratti, i nerazzurri superano il Bayer Leverkusen del gioiello Havertz per 2-1, chiudendo anche in 10 nel finale per l’infortunio muscolare di Sanchez dopo aver esaurito tutti gli slot a disposizione per i cambi. Decidono il match i gol di Barella, Lukaku (che segna il 31esimo gol in stagione e va a bersaglio per la nona volta di fila in Europa League, battendo il primato di Shearer) e di Havertz. La squadra di Conte, a differenza che nel match contro il Getafe, aggredisce subito alta la formazione tedesca e crea sconquassi in una difesa che, poco prima del calcio di inizio, perde l’esperto Sven Bender al centro ... Leggi su sportface

