Libano, il governo Diab verso le dimissioni (Di lunedì 10 agosto 2020) Il governo Diab dovrebbe dimettersi già nel pomeriggio. Lo ha riferito l’emittente libanese ‘Mtv’, citando fonti informate. L’esecutivo libanese è da giorni sotto forti pressioni dopo le esplosioni che hanno sconvolto Beirut.Intanto si sono dimessi anche la ministra della Giustizia libanese Marie-Claude Najm e il responsabile delle Finanze, Ghazi Wazni. Le dimissioni di Najm e Wzni arrivano il giorno dopo quelle dei ministri dell’Informazione e dell’Ambiente.Oggi è prevista una riunione del Consiglio dei ministri, se un totale di sette ministri si dimettesse, il governo diventerebbe nei fatti un governo provvisorio. Leggi su huffingtonpost

Beirut non è l’araba fenice, non risorgerà da sola dalle proprie ceneri. La prima cosa che commenterebbero alcuni libanesi è “noi NON siamo arabi, siamo fenici” e la seconda - la più importante- che è ...Il governo Diab dovrebbe dimettersi già nel pomeriggio. Lo ha riferito l’emittente libanese ‘Mtv’, citando fonti informate. L’esecutivo libanese è da giorni sotto forti pressioni dopo le esplosioni ch ...