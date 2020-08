Libano, dimissioni in massa dal governo: lasciano altri due ministri. Media: “Nel pomeriggio via tutto l’esecutivo” (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono partite le dimissioni in massa tra i membri del governo libanese. Dopo l’esplosione che ha stravolto Beirut, le accuse di negligenza che hanno colpito i vertici dell’esecutivo guidato dal partito sciita Hezbollah e le proteste di piazza represse nel sangue, anche a causa della dilagante crisi economica che sta affliggendo il Paese, i ministri hanno iniziato a rassegnare le dimissioni. I primi a fare un passo indietro, domenica, sono stati la ministra dell’Informazione, Manal Abdel-Samad, e quello dell’ambiente, Damianos Kattar. Oggi, secondo i Media locali, è toccato alla ministra della Giustizia, Marie-Claude Najm, a rimettere il proprio mandato al premier Hassan Diab, così come al titolare delle Finanze, Ghazi Wazni. Tv e giornali libanesi ... Leggi su ilfattoquotidiano

