La Lega e il complottone del bonus ai deputati per nascondere le difficoltà di Conte (Di lunedì 10 agosto 2020) Ieri, quando è cominciata a circolare la storia del bonus 600 euro per le partite IVA preso da cinque deputati, su Twitter qualcuno ha cominciato a ipotizzare un complottone per favorire il governo Conte in difficoltà per la storia della mancata chiusura di Nembro e Alzano e per aver mentito ai pubblici ministeri di Bergamo. Ovviamente il complottone è partito dopo che si è saputo che tra i cinque deputati tre erano leghisti (due uomini e una donna, uno del Sud e uno del Mantovano). Certo, voi direte: “Ma giusto su Twitter si può pensare una cosa del genere. Mica è seria!”. E infatti, racconta oggi Carmelo Lopapa su Repubblica, che… Tanto è l’imbarazzo nel partito. Riccardo Molinari, presidente del gruppo al ... Leggi su nextquotidiano

