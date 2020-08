Juventus, De Ligt si opera alla spalla: tornerà solo a novembre (Di lunedì 10 agosto 2020) Prima tegola per Andrea Pirlo a poche ore dall’insediamento sulla panchina della Juventus. Il difensore bianconero Matthijs De Ligt ha fatto sapere di essere costretto a operarsi alla spalla che tanto fastidio gli ha dato nell’ultima parte della stagione, e per questo motivo dovrà saltare i primi due mesi della nuova stagione e potrà tornare a disposizione soltanto a novembre: una brutta tegola, anche se dietro ci sarà Chiellini al rientro dopo un anno travagliato. Leggi su sportface

