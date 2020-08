Inter-Bayer Leverkusen: le formazioni ufficiali (Di lunedì 10 agosto 2020) Fiducia totale agli uomini che hanno battuto il Getafe. Antonio Conte si affida agli undici che hanno ben impressionato nel match contro gli spagnoli. Dal Merkur-Spiel Arena di Düsseldorf l’Inter inizia il cammino della Final Eight di Europa League. Inter (3-5-2):Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. A disposizione: Padelli, Ranocchia, Skriniar, Biraghi, Moses, Candreva, Sensi, Borja Valero, Eriksen, Agoume, Sanchez, Esposito. Allenatore: Conte. Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; L.Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Palacios, Baumgartlinger; Havertz, Demirbay, Diaby; Volland. A disposizione: Özcan, Lomb, Dragovic, Tah, Weiser, Wendell, Bailey, Amiri, Alario, Wirtz, Bellarabi. ... Leggi su alfredopedulla

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio ?? ??#Galliani esclusivo: «#Pirlo l'uomo giusto» ??#Conte guarda olt… - SkySport : ??? INTER-BAYER LEVERKUSEN ? Lo stadio di Dusseldorf prima del match Calcio d’inizio alle 21:00 Su Sky Sport Uno e S… - SkySport : ??? INTER-BAYER LEVERKUSEN ?? QUARTI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE ? Alle 21:00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 Come fi… - FireflyInHell : RT @TGol61: Ecco che a meno di un'ora da Inter vs Bayer Leverkusen la juventina Sky ci manda in onda uno speciale su Kai Havertz, stella de… - fcin1908it : LIVEBLOG - Inter-Bayer, tifosi nerazzurri carichi per i quarti di EL: 'Che ansia tremenda!' -… -