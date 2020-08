Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) (Di lunedì 10 agosto 2020) TSO: cos'èOrdinanza TSOTSO: la proceduraRevoca o modifica del TSODurata del trattamento sanitario obbligatorioTSO: il ricorsoTSO: cos'èTorna su Il TSO consiste nell'applicazione di trattamenti sanitari psichiatrici nonostante il rifiuto del destinatario. Derogando al principio in base al quale, nel nostro paese, tali trattamenti sono volontari, esso è ammissibile esclusivamente in caso di urgenza clinica e motivata necessità. L'obbligatorietà che caratterizza il TSO si configura, quindi, come un'eccezione, legittimata dalla seria necessità di tutelare la salute e la sicurezza dell'individuo che vi è sottoposto e degli altri.Legge 833/78 Da quanto detto emerge chiaramente che il trattamento sanitario obbligatorio è una procedura ... Leggi su studiocataldi

