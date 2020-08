Il TAR respinge la sospensiva: obbligatorio il vaccino antinfluenzale per anziani e operatori sanitari nel Lazio (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione cautelare dell’ordinanza della Regione Lazio, che rende obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale ad anziani ed operatori sanitari. Il ricorso era stato presentato da Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici. “Con un provvedimento pubblicato poco fa il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione cautelare dell’ordinanza della Regione Lazio, che rende obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale ad anziani ed operatori sanitari”, scrive su Facebook l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Il Tar ha riconosciuto che ... Leggi su nextquotidiano

SkyTG24 : Coronavirus Lazio, Tar respinge sospensiva: obbligo vaccino antinfluenzale per over 65 - neXtquotidiano : Il #TAR respinge la sospensiva: obbligatorio il vaccino antinfluenzale per anziani e operatori sanitari nel Lazio - clikservernet : Il TAR respinge la sospensiva: obbligatorio il vaccino antinfluenzale per anziani e operatori sanitari nel Lazio - Noovyis : (Il TAR respinge la sospensiva: obbligatorio il vaccino antinfluenzale per anziani e operatori sanitari nel Lazio)… - PierantoniFabio : RT @SkyTG24: Coronavirus Lazio, Tar respinge sospensiva: obbligo vaccino antinfluenzale per over 65 -