I "furbetti" adesso "tremano" Così l'Inps può rivelare i nomi (Di lunedì 10 agosto 2020) 'Tra i 5 deputati leggo che ci sarebbe anche un esponente dei 5 Stelle. Non mi importa da quale forza politica provengano, so soltanto che questi 5 deputati non possono più rappresentare le ... Leggi su ilgiornale

Brasviz1 : @PoliticaPerJedi e adesso che si fa? - Notiziedi_it : I “furbetti” adesso “tremano” Così l’Inps può rivelare i nomi - du00 : @Stefano173456 @GiorgioAntonel1 Esatto. L'idea fu che xcontrastare la burocrazia avresti potuto erogare VELOCEM. (c… - Sardine41752965 : Appunto Perchè? @GuidoCrosetto sostiene che i vertici @INPS_it da maggio fossero già a conoscenza dei furbetti del… - francogarna : I 'furbetti' adesso 'tremano' Così l’Inps può rivelare i nomi -