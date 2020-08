Gran Piemonte 2020, sorpresa nel roster della Trek-Segafredo: Nibali assente nella storica classica italiana (Di lunedì 10 agosto 2020) Vincenzo Nibali non prenderà parte al Gran Piemonte 2020, storica classica italiana in programma tra due giorni. Il corridore siciliano avrebbe dovuto partecipare inizialmente a questa competizione, ma il suo nome non è apparso nel roster pubblicato oggi dalla Trek-Segafredo. Matteo Dunchi (c)Non sono chiari al momento i motivi di questa defezione, dal momento che lo Squalo non aveva dato segnali di cedimento durante l’ultima edizione della Milano-Sanremo. Capitano della squadra sarà dunque Giulio Ciccone, le cui caratteristiche ben si adattano al percorso ondulato previsto per il Gran Piemonte 2020. Per ... Leggi su sportfair

gasparioma_omar : RT @Bardiani_CSF: ???? @GranPiemonte - La selezione della Bardiani CSF Faizanè: ??????? 7 gli atleti al via questo mercoledì 12 agosto: @Giovi… - sportface2016 : #Ciclismo Il percorso e l'altimetria del #GranPiemonte 2020 - OA_Sport : Gran Piemonte 2020: Vincenzo Nibali dà forfait. Lo Squalo non sarà della partita - RaffyAutiero : @francescofonz @SpudFNVPN Sinceramente #sarri può restare anche in piemonte!!! Fiducia a #Gattuso che ha fatto un g… - sportface2016 : #Ciclismo #GranPiemonte Continua l'agosto di fuoco del ciclismo internazionale, ecco quando e come seguire la corsa -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Piemonte Gran Piemonte 2020: data, programma, orari, tv, streaming, percorso OA Sport Coronavirus, il verbale segreto del 10 marzo: così il Cts disse sì al lockdown

C’è un verbale ancora segreto stilato dal Comitato tecnico scientifico il 10 marzo scorso che approva la scelta del governo di decretare la chiusura totale dell’Italia per la pandemia da coronavirus.

Due ciclisti della Bardiani in fuga per quasi 300 chilometri alla Milano-Sanremo

Grande prova della squadra di Cavriago che pur priva dell'infortunato Mirco Maestri strappa applausi con la doppia fuga di oltre 250 chilometri di Fabio Mazzucco e Alessandro Tonelli CAVRIAGO. In una ...

C’è un verbale ancora segreto stilato dal Comitato tecnico scientifico il 10 marzo scorso che approva la scelta del governo di decretare la chiusura totale dell’Italia per la pandemia da coronavirus.Grande prova della squadra di Cavriago che pur priva dell'infortunato Mirco Maestri strappa applausi con la doppia fuga di oltre 250 chilometri di Fabio Mazzucco e Alessandro Tonelli CAVRIAGO. In una ...