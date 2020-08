Gli esperti: "La riapertura delle scuole non aumenta i contagi" (Di lunedì 10 agosto 2020) Lo scrive il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc) in un documento dedicato alle ripartenza delle lezioni, alla riapertura degli istituti che in diverse parti d'Europa sono imminenti Leggi su repubblica

LaStampa : Il livello è arrivato ieri a 8 centimetri sotto lo zero idrometrico. Gli esperti: “Rischia di andare in crisi il si… - DPCgov : Esplosione #Beirut: continua l'attività del team italiano @emergenzavvf e @MinisteroDifesa, coordinati da @DPCgov… - gennaromigliore : Il team militare di esperti in minacce CBRN (Chimiche, Batteriologiche, Radiologiche e Nucleari) è appena arrivato… - DslLorenzo : @bicidiario @dianacalibana @ricpuglisi @RinascitaCultu2 @FrancescoNicoli @Luciolefty @MissOnorott @enrigoletto… - cronaca_news : Gli esperti: 'La riapertura delle scuole non aumenta i contagi' -