Giuseppe Conte paparazzato in costume da bagno – FOTO (Di lunedì 10 agosto 2020) Giuseppe Conte è stato paparazzato insieme alla sua compagna, Olivia Paladino, in costume in spiaggia durante una breve vacanza nel Lazio. Il Premier Giuseppe Conte, durante il periodo del lockdown, oltre a dimostrare ai cittadini di essere un abile politico, ha conquistato tutti gli italiani grazie al suo charme. Tanto da far nascere sui social … L'articolo Giuseppe Conte paparazzato in costume da bagno – FOTO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

